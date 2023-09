Após virar a casaca, Marino corre risco de ser morto em 'Terra e Paixão'

A virada em sua trajetória coincide com o surgimento de novas pistas sobre o acidente que matou o segundo filho de Antônio (Tony Ramos). Ele prometeu a Caio (Cauã Reymond) que encontraria o mandante do crime, a atitude lhe rendeu algumas ameaças que surgiram via ligação telefônica.

A situação se complicou depois que Ernesto (Eucir de Souza), mecânico que mexeu nos freios do carro que Daniel usou no dia do acidente, morrer em queima de arquivo e Jonatas (Paulo Lessa) ser falsamente acusado de ser o mandante.

Ele dará mais detalhes sobre a situação em conversa com Caio e Aline (Barbara Reis). De acordo com o delegado, apesar de não saber o nome do mandante, ele estará sob forte pressão para ocultar a identidade.

Marino: "Se eu abro a boca, não coloco só a minha carreira em risco, mas a minha vida. E a vida de vocês também! Desde que dei prosseguimento ao inquérito, eu tenho sido ameaçado".

"Se eu abro a boca, não coloco só a minha carreira em risco, mas a minha vida. E a vida de vocês também! Desde que dei prosseguimento ao inquérito, eu tenho sido ameaçado. Ninguém me pagou. A ordem veio de cima, de um superior meu. Mas eu não posso nem dizer quem foi."

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.