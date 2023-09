Após perseguição, Tadeu cai em nova cilada de Anely em 'Terra e Paixão'

Marino (Leandro Lima) vai ameaçar dar voz de prisão a Antônio (Tony Ramos). Jonatas (Paulo Lessa) agradecerá Agatha (Eliane Giardini) por ter salvado sua vida em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo.

Marino prometerá a Antônio que encontrará a pessoa responsável pela morte de Daniel (Johnny Massaro). Hélio (Rafael Vitti) revelará a Petra (Debora Ozório) que está gostando dela.

Anely (Tatá Werneck) trocará de lugar com Nice (Alexandra Richter) na noite de amor com Tadeu (Claudio Gabriel), sem que ele perceba. Serjão (ator não divulgado) discutirá com Andrade (Angelo Antônio).