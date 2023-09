Após conselho, Caio manda Aline direto para o abismo em 'Terra e Paixão'

Vinícius (Paulo Rocha) avisará a Irene que Aline (Barbara Reis) não aceitou a proposta de sociedade. Gladys (Leona Cavalli) dará conselhos a Andrade (Angelo Antônio).

Tadeu (Claudio Gabriel) contará a Enzo (Rafael Gualandi) sobre a noite que teve com Anely (Tatá Werneck), sem saber que era com Nice (Alexandre Richter). Miguel (Saulo Segreto) incentivará Aline a fechar sociedade com Vinícius.

Dalva (Patrícia Pinho) fugirá do Hospital. Enquanto isso, Antônio convidará Franco (Gil Coelho) para jantar em sua casa.