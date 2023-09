Ana Clara exibe marquinha de biquíni em dia de praia no RJ; veja fotos

Na tarde de hoje, Ana Clara chamou a atenção nas redes sociais ao publicar novos cliques de biquíni em seu perfil do Instagram.

A apresentadora aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado em praia do Rio de Janeiro e exibiu a marquinha de biquíni.

A artista ainda fez um vídeo para provocar o namorado, Bruno Tumoli, que é paulista: "Bom dia. E aí, você já foi andar no Parque do Povo? Foi dar uma corridinha no Ibira?", disse enquanto tomava um mate.