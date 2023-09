Aliança? Spoiler de Galisteu sugere primeira amizade de A Fazenda 2023

A Fazenda 2023 (Record) só começa na próxima terça-feira (19), mas os peões já estão confinados na sede e a pré-estreia do reality nesta segunda (18) exibirá uma atividade realizada com os 18 participantes do elenco.

Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo em A Fazenda 15? Acesse aqui nosso canal no WhatsApp.

Em um spoiler publicado no X (antigo Twitter), Adriane Galisteu mostrou o que pode ser a primeira aliança na temporada: Cariúcha e Kamila Simioni aparecem abraçadas, sorrindo.

À frente das peoas, uma placa as identifica com o nome "Parças".

Na imagem, também está Kally Fonseca, fazendo um biquinho e segurando os cabelos.

Confira:

Gente as atividades começaram? o que será q tá rolando por lá? #AFazenda pic.twitter.com/QESvV3VwbK -- Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) September 18, 2023

A pré-estreia de A Fazenda 15 acontece nesta segunda-feira (18), às 22h30min, e a estreia na terça-feira, 19.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem do elenco promete causar mais na nova edição? Resultado parcial Total de 826 votos 20,34% André Gonçalves imagem: Reprodução/Instagram 10,65% Cariúcha imagem: Reprodução/ Facebook 1,09% Darlan Cunha imagem: Reprodução/Instagram 0,61% Henrique Martins imagem: Reprodução/Instagram @martins_hs 2,66% Jaqueline Grohalski imagem: A ex-BBB e funkeira Jaqueline Grohalski (FOTO: Reprodução) 6,54% Jenny Miranda imagem: Reprodução/Instagram 6,17% Kally Fonseca imagem: Reprodução/Instagram 7,99% Kamila Simioni imagem: Reprodução/Instagram 0,97% Lily Nobre imagem: Reprodução/Instagram 2,91% Lucas Souza imagem: Reprodução/Instagram 2,54% Márcia Fu imagem: Instagram/@marciafuoriginal 1,57% Nathalia Valente imagem: Reprodução: Instagram 24,82% Rachel Sheherazade imagem: Reprodução / Instagram 1,57% Radamés Martins imagem: Reprodução/Instagram 0,48% Tonzão Chagas imagem: Reprodução/TV Globo 3,39% Sander Mecca imagem: Edu Moraes/Record 2,91% Yuri Meirelles imagem: Reprodução/Instagram 2,78% WL Guimarães imagem: Reprodução/Instagram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 826 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural