A Fazenda 2023: quantos participantes do Paiol entram na sede?

Assim como em outras edições do reality rural, o Paiol dá o pontapé inicial em A Fazenda 2023 (Record). Dessa vez, ele é maior e traz 10 participantes, com o público escolhendo quatro para participar: os 2 homens e as 2 mulheres mais votadas.

Como vai ser o Paiol de A Fazenda 15?

Desta vez, 10 famosos compõem a dinâmica.

Nesta segunda-feira (18), na pré-estreia do programa, eles foram anunciados.

São eles:

Nadja Pessoa

Cézar Black

JP Venancios

Shayan

Alicia X

Erick Ricarte

Whendy Tavares

Igor Freitas

Sol do Deboche

Lumena Aleluia

Na próxima quinta-feira (21), os quatro mais votados serão revelados e se juntarão aos demais participantes do elenco principal.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.