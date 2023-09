Stripper embriagada tenta seduzir policial após provocar acidente

A stripper Grace Spoonamore tentou seduzir a polícia de Brunswick, em Ohio, nos Estados Unidos, após provocar acidente de trânsito por embriaguez.

Ela pediu que o policial usasse a arma de choque nela. "Voce quer me dar um choque? Faça isso. Eu gosto. Gosto de coisas depravadas", disse.

Ao ser lavada para a viatura, Grace tentou mais uma vez, mas com elogios á aparência do policial e ao ver que não funcionou, apelou e disse ter visto o agente na boate em que trabalha. A cena foi toda gravada pela câmera de segurança do uniforme do agente, Dugan.