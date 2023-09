Sheherazade x SBT, Sander preso: casos de polícia e Justiça em A Fazenda 15

No programa Central Splash, o colunista Chico Barney e a apresentadora Yas Fiorelo recordaram as tretas judiciais dos nomes que estarão no elenco da nova temporada de A Fazenda (Record), com estreia programada para a próxima terça (19).

O primeiro é André Gonçalves, que, no ano passado, foi preso no Rio de Janeiro por dever mais de R$ 450 mil de pensão alimentícia para suas duas filhas, Valentina e Manuela. Na época, André passou uma noite na cadeia e após audiência de custódia cumpriu a pena em casa, com tornozeleira eletrônica, por 60 dias.

"Será que ele só não foi no ano passado por que estava de tornozeleira? Pode entrar de tornozeleira em A Fazenda?", brincou Chico. "Pode! Teve gente que quase entrou assim — e quase saiu também!", confirmou Yas.

Em entrevista na época ao jornal Extra, o famoso disse que Danielle Winits, sua esposa na época, se ofereceu para pagar a dívida, mas ele recusou por não querer que a atriz se envolvesse com seus problemas. "Dani já se colocou à disposição várias vezes para me ajudar, mas eu não aceito. Não aceito porque não é justo e porque isso não vai parar. Tenho uma porrada de amigos com dinheiro e não quis pedir para ninguém, alguns quiseram fazer uma vaquinha, não quis", contou.

Yas Fiorelo criticou a atitude do artista. "E as filhas precisando? Mas é muita cara de pau! Se tem uma porrada de amigos com dinheiro, procurasse esses amigos para ajudar! Porque esse dinheiro não ia para ele, ia para as filhas!".

Lucas Souza, por sua vez, havia aberto um processo contra e ex-mulher, Jojo Todynho. Lucas pedia uma indenização de R$ 100 mil por agressão e ameaças. Já Rachel Sheherazade move um processo trabalhista milionário contra o SBT, que a lançou ao estrelato.

Outro exemplo é o de Sander Mecca, preso em 2003, aos 19 anos, após ser flagrado pela polícia portando certa quantidade de êxtase, LDS e cocaína em um bar. O ex-vocalista da banda Twister cumpriu pena em regime fechado por dois anos

Yas torce para que o reality da Record possa significar uma volta por cima na vida de Sander. "Ele tem uma história super pesada, de abuso de empresário, de ter morado na rua... Acho que A Fazenda, para ele, vai ser uma chance de voltar aos holofotes de uma maneira legal, conseguir uma grana."

Raquel Sheherazade também entrou na lista de B.O.s dos novos fazendeiros. A jornalista entrou na Justiça contra o SBT alegando não ter recebido pagamentos de quando tirava férias da emissora

Segundo informações do site Notícias da TV, na ação, Sheherazade diz não ter recebido na data correta os pagamentos de férias entre 2015 e 2019. referente aos períodos 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Considerando todos os pontos pedidos por Sheherazade na ação, o valor a ser pago pelo SBT poderia chegar a R$ 19 milhões.

Na primeira instância, o juiz concordou com o argumento e decidiu que devem ser pagas as férias e os benefícios do período. Porém, ainda não foi decidido o valor desses itens.

No entanto, a decisão definiu que ela deveria receber uma indenização de R$ 500 mil por danos morais, por conta de uma situação ocorrida na premiação do Troféu Imprensa 2017, quando Silvio Santos disse que ela "não foi contratada para dar opinião", e sim "pela beleza".

Tamanha lista de BOs entre o novo elenco de A Fazenda, na avaliação de Chico Barney, está perfeitamente alinhada com as tendências da mídia atual. "Nós estamos vivendo na era do true crime. Nada mais contemporâneo do que uma Fazenda recheada de questões policiais. Mais do que qualquer outra coisa, polícia neles!"

Para Yas, a nova Itapecerica da Serra (SP) é um terreno fértil para quem crescer na área jurídica. "Você, advogado, advogada, que está aí de bobeira e sabe daquele nome que vai entrar em A Fazenda, já vai com teu cartãozinho e oferece. Tem muitas pessoas que estão entrando lá com problemas na Justiça - mas quantas vão sair com problemas na Justiça?"