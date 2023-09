Regina Casé lamenta morte de Rico Tavares e sugere jogar cinzas em árvore

Regina Casé, 69, lamentou a morte do maquiador de celebridades Rico Tavares, 46, que morreu na última sexta-feira após três semanas de internação em decorrência de um atropelamento. A atriz falou com a imprensa no velório, que aconteceu ontem, e disse que tem a intenção de jogar as cinzas em uma árvore.

Regina trabalhou com Rico Tavares em programas como "Um Pé de Quê?", da TV Globo. "Muito novo. Vai fazer uma falta danada. Uma pessoa super do bem, só alegria. O vínculo que a gente criou, além dele ter me maquiado em todo 'Um Pé de Quê?', e viajado o Brasil inteiro em todos os programas que fiz, a gente criou um vínculo através das árvores", falou ao jornal Extra.

Segundo ela, Rico aprendeu bastante sobre árvores durante a produção. Por isso há a sugestão da homenagem. "Ele disse que não sabia nem diferenciar um coqueiro de uma mangueira. Ele passou a adorar as árvores. Eu até estava falando na cerimônia que a gente tem que escolher uma árvore para colocar, não só as cinzas dele, mas para esperar crescer e a gente abraçar muito."