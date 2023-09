Reality é acusado de forjar briga de noivo que não sabia que noiva é trans

Após repercussão negativa, a emissora Channel 4 afirmou que o noivo já tinha sido informado. Portanto, é possível dizer que a briga foi falsa e roteirizada.

Em um comunicado enviado à imprensa, o canal explicou a situação.

"Esta é a primeira vez o Casamento à Primeira Vista UK apresenta uma noiva trans, então, para garantir o consentimento total, e com a permissão da noiva, o noivo foi informado de que o par encontrado para ele era uma mulher trans. Ao que ambas as partes optaram por continuar no processo. Em todos os outros aspectos, a integridade do formato [do programa] foi preservada. Nossa prioridade durante a composição de casais é proteger o bem-estar do elenco e criar pares compatíveis, com base na avaliação detalhada das preferências individuais, como parte de um processo cuidadoso e aprofundado."