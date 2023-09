'Pipoca', da Globo, muda em 2ª temporada e aposta em Ivete 'soltinha'

Durante o programa, ela fez brincadeira com memes, como o "attenzione pickpocket", e também interagiu de maneira orgânica com os participantes do novo e divertido quadro Meu Namorado é Melhor, no qual casais fazem uma competição musical no palco.

Houve também o quadro Sobe o Trio, com Ivete conversando com Thiaguinho durante um passeio na orla de Salvador. Por serem amigos de longa data, o papo fluiu bem, e a sensação do espectador é de assistir a uma conversa na sala da casa de um deles.

Ivete Sangalo e Thiaguinho gravaram em Salvador, na Bahia, para o dominical da Globo Imagem: Globo/Heder Nunez

Para este primeiro episódio, Anitta, José Loreto e Clara Moneke foram os convidados. A participação deles foi aleatória, beirando o sem sentido, mas nada que estragasse o programa.

E, se por um lado, Anitta não fez tanta diferença enquanto estava sentada, quando se levantou para cantar, deu um show em um dueto com Ivete.