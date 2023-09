'Ninguém é obrigado a gostar de mim': Leifert lembra polêmica com torcedora

Ele comentou sobre os sinais. "Se eu soubesse do negócio do reflexo branco no olho, eu teria levado a Lua pelo menos três meses antes ao médico. Eu vi o reflexo branco, mas eu não sabia o que era. A Lua nunca trombou nas coisas, mesmo com um tumor muito grande no olho. Ela enganou a gente, e o tumor faz isso. É traiçoeira."

Cura de todas as crianças. "A gente costuma dizer que, para nós, a cura da Lua não basta. Nosso sonho é a cura de todas as crianças que tiverem retinoblastoma no Brasil."

Carreira

Leifert deixou a televisão em 2021 e, desde então, investiu em canais de esportes e games na internet. "Eu amo videogame, eu amo tecnologia, eu amo cultura nerd. Eu sou muito nerd. Eu gosto de brincar disso e tá sendo muito tranquilo."

Nunca quis ser famoso, eu não ligo para ser famoso. Tem suas vantagens, claro que tem. E eu acho que a mais legal delas é você nunca se sentir sozinho.

Ele diz rejeitar a superexposição. "A coisa que mais me tira do sério hoje é quando eu vejo coisas sendo tiradas do contexto para prejudicar alguém. E acontece muito."