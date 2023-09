Murilo Benício sobre namoro à distância com Cecilia Malan: 'Bom e ruim'

Casamento, para ele, não deixa de ser uma possibilidade: "Se calhasse, me casaria sem problemas."

Murilo Benício lança esta semana o filme "Pérola", segundo longa que dirige, estrelado por Drica Moraes. "Minha mãe deixou de herança uma sensibilidade para as coisas, para gente, que eu acho que é uma pérola. Ela tinha um certo fascínio para as pequenas coisas. A gente só enxerga a beleza dessa árvore por causa de mamãe. O filme tem esse lugar de enxergar a vida com humor, com leveza. O que essa Pérola tem da minha mãe é essa profundidade, essa confusão de sentimentos", explica.