'Modo demoníaco' e fascínio pela letra X: biógrafo revela mistérios de Musk

Walter Isaacson, jornalista e escritor norte-americano em entrevista ao Fantástico (Globo), sobre a biografia "Elon Musk", lançada em 11 de setembro.

Múltiplas personalidades. "Ele [Elon Musk] meio que tem personalidades múltiplas. Faz piada, é gentil, inspirador. E, de repente, alguém diz algo que é um gatilho e ele entra no que chamam de modo demoníaco, é muito severo com as pessoas e depois quase não se lembra do que fez."

Lados opostos. "Tem lados do Elon que eu não gosto, como o modo demoníaco. Mas quando ele é um engenheiro brilhante, isso é bom, ele faz acontecer."