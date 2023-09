Mingau é retirado de sedação e quadro é considerado estável; leia boletim

O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, apresenta melhoras no quadro de saúde. O novo boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, destaca que o músico foi retirado da sedação e está em processo de desmame sair dos aparelhos de ventilação mecânica.

A informação foi divulgada hoje em novo boletim oficial da equipe médica: O Hospital São Luiz do Itaim informa que o paciente Rinaldo Amaral ("Mingau") segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. A sedação foi retirada e iniciou-se o processo de "desmame" da ventilação mecânica, porém o paciente segue sem despertar. O quadro clínico, no momento, é considerado estável.

Na última segunda-feira (11), o músico fez uma traqueostomia. Foi seu terceiro procedimento cirúrgico. No dia 6, ele passou por uma outra cirurgia. "O procedimento de craniectomia descompressiva foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, para auxiliar no controle da pressão intracraniana, e durou cerca de 2h30", informou a unidade.