Mingau: O que se sabe sobre o caso duas semanas após tiro na cabeça

A Secretaria de Estado da Polícia Militar afirmou a Splash que equipes da 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) foram à Ilha das Cobras, em Paraty, para verificar uma ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo. Ao chegar ao local, o fato foi constatado.

O baixista foi transferido a São Paulo em um helicóptero com UTI móvel. Com o estado do baixista, considerado grave, Paraty não tinha estrutura para os atendimentos necessários, segundo a agente da banda, Sammantha Donadel.

Com quadro de saúde delicado, Mingau está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde então. Ele está sendo atendido por uma equipe sob a coordenação do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.

Na noite do dia 4 de setembro, domingo, o artista foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. "O procedimento durou cerca de 3h30. O quadro clínico é grave, e o paciente seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica", disse o boletim do hospital assinado pelo neurocirurgião.

Em coletiva de imprensa realizada no dia 5, o neurocirurgião e representantes da UTI do hospital da Rede D'Or explicaram que o músico estava sedado e controlando a hipertensão craniana.

"Atendemos o Mingau no domingo, nós fizemos os exames clássicos e adequados para a situação —incluindo exames de imagem da cabeça aos pés. Ele foi para o centro cirúrgico, uma vez que havia traumatismo craniano, para prevenir infecções e remover situações de coágulos que se formam no tecido traumatizado. Tudo foi feito de acordo com as normas e as técnicas adequadas. Ele está em uma unidade neurointensivista. Operações futuras podem ser necessárias, mas só o tempo irá dizer. Na UTI se fazem exames e se avaliam", informou o cirurgião Manoel Jacobsen Teixeira.