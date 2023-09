Kelvin pede Ramiro em casamento em 'Terra e Paixão' e resposta choca

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", novela das 9 da Globo, Kelvin (Diego Martins) vai chamar Ramiro (Amaury Lorenzo) para fazer uma proposta séria: um pedido de casamento.

Tudo vai começar com Kelvin recebendo um convite para passar uma temporada no exterior se apresentando. Ele foi 'descoberto' após se apresentar no desfile promovido por Graça (Agatha Moreira).

Porém, antes de dar a resposta final para seu empresário, ele avisa: "Antes eu tenho que resolver um assunto." Ramiro assume que vai sofrer se o rapaz aceitar o convite de Frank, e Kelvin lhe faz uma proposta: