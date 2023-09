Henri Castelli é entrevistado ao vivo em organizada: 'São Paulo é paixão'

O ator Henri Castelli foi entrevistado ao vivo em meio à torcida Independente, organizada do São Paulo Futebol Clube, minutos antes da partida do time contra o Flamengo. O jogo é o primeiro da final da Copa do Brasil.

"Alegria demais, cara, muito bom estar aqui, ver essa torcida crescer a cada dia, esse espaço que a gente conquistou, tem o prazer de estar junto da torcida", afirmou, para a repórter do SportTV, vestido com a camisa do time.