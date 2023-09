Guta Stresser narra sintomas e diz que trata esclerose múltipla pelo SUS

Volta para Curitiba

Guta está hospedada em um quarto de uma associação que apoia o espetáculo que ela vai estrear. Aqui é minha casa em Curitiba por enquanto, né? [Estou] maravilhosamente bem hospedada. Olha que delícia, aqui o quarto, com banheiro privativo. O pessoal da APP aqui é maravilhoso. As meninas me tratam aqui... 'Está tudo bem, professora?', porque todo mundo aqui é professor ou professora. Eu, professora de arte. Uma boa caminha deliciosa pra dormir, tudo gostosinho. E a mesinha de trabalho, onde eu estudo e fico grifando meus textos, fazendo minhas anotações."

Saudades de casa. "Eu sentia muita falta lá no Rio. Eu nem me dava conta dessa coisa de casa de mãe, da minha mãe, que entra minha irmã falando, já entra a sua irmã falando, já toca o telefone no meu irmão e já chega o sobrinho. É gostoso. E aí isso tá ressignificando, digamos assim, esse meu movimento de querer voltar pra cá, estar aqui de novo e ter minha casinha aqui de novo."