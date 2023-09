Ex-marido ajudou Urach em internação: 'O único que sobra'

Andressa Urach teve alta no sábado (16) após passar por uma cirurgia de emergência para retirada de cálculos renais.

"Fiz uma cirurgia de emergência para retirar cálculo renal, minha mãezinha está aqui comigo. Está tudo bem, só passando para dizer que já fui operada, o cálculo foi retirado", disse.

Ela aproveitou a oportunidade para agradecer ao ex-marido Thiago Lopes, e afirmou que foi atendida pelo plano de assistência dele, já que ainda são casados no papel.

Pedi ajuda para ele e ele prontamente se prontificou em ver a autorização para a minha consulta. Nessas horas difíceis, vemos quem está com a gente.

Horas após sair do hospital, a musa do Privacy resolveu curtir e aproveitar a noite em uma balada.

"Depois de dormir muito no hospital, então decidi curtir um sertanejo top (...) bebendo um drink maravilhoso sem álcool com as minhas amigas", escreveu em uma publicação no Instagram. "A vida é muito curta para você deixar de fazer o que ama", finalizou.