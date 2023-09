Carmo Dalla Vecchia se manifesta após Globo censurar beijo gay no Domingão

Carmo Dalla Vecchia, 52, lamentou o fato de a Globo não ter exibido o beijo gay entre ele e Amaury Lorenzo, 37, no Domingão com Huck que foi ao ar no último domingo (10).

O ator contou que a ideia partiu dele e que fez o possível, mas que não cabia a ele determinar se o beijo seria transmitido para os telespectadores. As declarações foram no podcast Bee40Tona, do influenciador Márcio Rolim.

"Eu fiz a minha parte e não cabe a mim [decidir se vai exibir], infelizmente. Tem momentos da história que a gente precisa se posicionar do lado certo, nem sempre a gente se posiciona", falou.