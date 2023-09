Carmo Dalla Vecchia diz ser 'virgem' no sexo com mulheres

Carmo Dalla Vecchia, 52, revelou que, apesar de ter namorado com algumas mulheres, ele nunca manteve relações sexuais com nenhuma delas e por isso se considera "virgem" no sexo heterossexual.

"Eu tive muitas namoradas na minha vida, nunca tive problema, mas sei lá, nunca aconteceu... A última delas a gente tinha relações, mas nunca aconteceu o ato. Então posso dizer que sou um cara virgem", declarou em entrevista ao podcast Bee40Tona.

Dalla Vecchia também refletiu que, "talvez", ele "pudesse ser bissexual", mas que devido a "pressão" sofrida teve que "escolher um lado". Porém, ele afirmou que se considera uma "bichona".