Amiga salvou atriz de ser uma 'uma presa fácil' para Harvey Weinstein

Pia Miranda, 50, contou quase ter se tornado uma "presa fácil" de Harvey Weinstein quando tinha apenas 27 anos e os crimes sexuais do mega produtor de Hollywood ainda não tinham sido revelados.

Em seu livro de memórias, o "Finding My Bella Vita" — ainda sem versão em português —, a atriz relembrou ter sido convidada por Weinstein a viajar com ele em seu avião particular. Na ocasião, a aeronave teria apenas os dois. As informações são do Daily Mail.

No entanto, a atriz italiana Greta Scacchi, de "O Jogador", a convenceu do contrário.