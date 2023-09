Andressa Urach curte balada com amigas horas após alta do hospital

Andressa Urach foi internada para fazer uma cirurgia de remoção de cálculo renal, e recebeu alta neste sábado. Horas após sair do hospital, a musa do Privacy resolveu curtir e aproveitar a noite em uma balada.

"Depois de dormir muito no hospital, então decidi curtir um sertanejo top (...) bebendo um drink maravilhoso sem álcool com as minhas amigas", escreveu em uma publicação no Instagram. "A vida é muito curta para você deixar de fazer o que ama", finalizou.

O que aconteceu?