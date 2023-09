Alckmin surpreende ao citar personagem de Karatê Kid em vídeo

Confira a fala de Alckmin na íntegra

"Hoje é um dia muito especial para a comunidade karateísta brasileira. Chega ao fim o 30º Campeonato de Karatê Interestilos, que contou com a participação de três mil atletas de todo o Brasil. Esse foi um dos maiores eventos de karatê do mundo.

O ginásio Mauro Pinheiro, no Parque do Ibirapuera, ficou pequeno para tantos karatecas que treinam com muita disciplina e enchem de orgulho o nosso esporte. Parabéns para a Confederação Brasileira de Karatê Interestilos, nas pessoas de Osvaldo Messias e da Monica Fernandes.

E parabéns aos nossos atletas, pais e familiares que os incentivam nessa jornada. Lembrem-se sempre do ensinamento do mestre Miyagi, em Karatê Kid: 'A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar'."