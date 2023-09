Adriane Galisteu lembra beijo em Gugu: 'Ele não tinha como falar não'

A apresentadora Adriane Galisteu deu uma entrevista ao Domingo Espetacular, em que lembrou momentos marcantes de sua vida e falou sobre novidades da 15ª edição da Fazenda, reality que começa nesta segunda.

Adriane Galisteu falou do beijo que deu no apresentador Gugu Liberato. "A gente estava comentando sobre beijo técnico. Ele queria saber se o beijo técnico existia ou não existia. Mas eu peguei e falei: 'vamos dar um beijo técnico?' Ele não tinha como falar não", disse. O beijo ocorreu durante o Programa do Gugu, em 2013.

Relacionamento com o piloto Ayrton Senna. "Eu deixo cada um falar o que quiser. Cada um pode pensar, julgar, não tem problema." Galisteu contou que gostava de jogar cartas com o então namorado, que não gostava de perder. "Enquanto eu não perdesse, ele não dormia. Então, ele tinha que ganhar de mim de alguma forma."