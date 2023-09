Dez famosos ainda disputarão a chance de entrar em A Fazenda 2023; entenda

A Fazenda 2023 estreia na próxima terça-feira (19) na Record. 18 celebridades já foram anunciadas como os novos moradores de Itapecerica da Serra. Porém, ainda restam 4 vagas.

Na segunda (18), vai acontece a pré-estreia do reality rural e, durante ela, serão anunciados mais 10 famosos que farão parte do Paiol. Eles vão disputar as últimas 4 vagas para o elenco principal

Os mais votados serão anunciados na quinta-feira (21).

Ta chegando a hora! Segunda tem a pré-estreia de #AFazenda

Vamos ver os 18 participantes já anunciados, dentro da sede, e a chegada ao vivo dos 10 concorrentes do Paiol!! -- Rodrigo Carelli (@rocarelli) September 16, 2023

já tô ansiosa por esse paiol q ódio odeio amar a fazendinha -- nic || 🩳 • 👑 (@nixxcomenta) September 11, 2023

Gostei de alguns do elenco que já foi divulgado. Agora estou curioso pra saber quem vai participar do Paiol.#AFazenda15 -- Wagninho 💚🐱 (@WagnerMarcos29) September 15, 2023