Diretora de 'Turismo Selvagem' expõe ataque de ursos durante gravação

Jenna Coleman, 37, e Oliver Jackson-Cohen, 36, enfrentaram ursos nas gravações de "Turismo Selvagem". Em conversa exclusiva com Splash, a diretora da produção, So Yong Kim, 55, deu detalhes sobre o perrengue.

Estávamos gravando em áreas selvagens do Canadá, na região de Whistler, quando ursos foram até nosso acampamento e atacaram toda a comida. Um domador teve que persegui-los, mas isso levou algumas horas e atrasou as gravações.

So Yong Kim

A minissérie do Prime Video se passa durante uma viagem por paisagens naturais dos Estados Unidos. Kim conta que houve vários desafios ao longo das filmagens.