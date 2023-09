'Terra e Paixão': Resumo dos capítulos da novela de 18/9 a 23/9

Segunda-feira, 18 de setembro

Marino ameaça dar voz de prisão a Antônio. Jonatas agradece Agatha por ter salvado sua vida. Marino promete a Antônio que encontrará a pessoa responsável pela morte de Daniel. Hélio revela a Petra que está gostando dela. Anely troca de lugar com Nice na noite de amor com Tadeu, sem que o marido de Gladys perceba. Serjão discute com Andrade. Aline confronta Vinícius sobre a proposta de sociedade na exploração de suas terras.

Terça-feira, 19 de setembro

Vinícius avisa a Irene que Aline não aceitou a proposta. Gladys dá conselhos a Andrade. Tadeu conta a Enzo sobre a noite que teve com Anely, sem saber que era com Nice. Miguel incentiva Aline a fechar sociedade com Vinícius. Dalva foge do Hospital. Antônio convida Franco para jantar em sua casa. Anely conta a Luigi sobre o acordo que fez com Nice. Lucinda flagra Marino visitando o bebê de Graça e estranha. Rodrigo comunica a Caio e a Aline que não encontrou nenhuma restrição ao nome ou ao CPF de Vinícius. Caio aconselha Aline a aceitar a sociedade com Vinícius.

Quarta-feira, 20 de setembro

Aline promete a Caio que pensará sobre a sociedade com Vinícius. Agatha promete a Jonatas que devolverá o dinheiro que Gentil lhe deu. Jonatas perdoa Agatha. Jonatas conta a Caio e Agatha que Dalva morreu. Irene não gosta de ver Hélio com Petra. Irene disfarça quando Luigi pergunta sobre a tragédia que Petra teria cometido no passado. Agatha estranha ao ver Petra e Hélio juntos. Agatha convence Aline a aceitar a sociedade com Vinícius. Franco apresenta Yandara ao seu pai. Jurecê prevê que Yandara corre perigo.