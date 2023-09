Diagnosticada com autismo, Letícia Sabatella diz que passa mal com barulho

Confiança afetada desde a infância. "O cuidado é: o diagnóstico aliviaria muitas tensões, talvez traria muito mais inclusão em escola, em ambientes de demanda ou protege também, me protegeria de algumas roubadas, de algumas crenças, medos, insegurança, de autoestima prejudicada", destacou Sabatella, sobre como poderia ter sido receber um diagnóstico quando criança.

Ela fala por que é positivo receber o diagnóstico: "Eu comecei a achar muito interessante o diagnóstico por conviver com pessoas e compreender as pessoas que lidam com isso e que percebem o alívio que isso traz. O diagnóstico é menos estigmatizante do que os adjetivos, que podem vir reducionistas. Esses sim que podem tachar".

Autismo em adultos

Apesar de ser uma condição identificada na maioria das vezes ainda na infância, o autismo vem sendo diagnosticado com cada vez mais frequência em adultos. O TEA (transtorno do espectro autista) apresenta vários graus, e sua identificação pode passar despercebida se não for dada a devida atenção.

O diagnóstico tardio de autismo é frequentemente causado pela falta de acesso a informações, ao sistema de saúde e por dificuldades emocionais ou financeiras dos pais.

Geralmente, os diagnósticos tardios estão relacionados a casos de autismo em que as pessoas conseguem levar uma vida autônoma e funcional.