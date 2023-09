Rica Perrone está 'nem aí para processo', diz advogado de motoboy

Segundo ele, Rica Perrone recusou a dialogar. "Informo ainda que, na tarde [desta sexta-feira] tentamos contato com o influenciador, no entanto, ele se recusou a falar comigo, dizendo: 'Não, cara. Não estou nem aí para processo'.

Desta forma, confiamos nas investigações da autoridade policial e no poder do Judiciário para garantir o piro e simples cumprimento da lei que deve valer para todos. Queremos apenas garantir o cumprimento da lei, nem mais, nem menos. As ameaças e injúrias praticadas pelo Ricardo não podem ser relativizadas.

Brian Hansen, advogado de Marcio Machado

Splash busca contato com Rica Perrone sobre a declaração do advogado do entregador.

O que aconteceu?

Na última segunda-feira (11), uma entrevista do jornalista Rica Perrone, dada em julho passado, viralizou nas redes sociais. No trecho, ele conta ter agredido um motoboy com uma entrega.

Ao podcast "O Poder nos Bastidores", Perrone relatou que um entregador rejeitou subir em seu apartamento, mas subiu para fazer a entrega após insistência. O motoboy, então, informou que a obrigação era do jornalista em descer, mas ouviu que "dos últimos 50 iFoods que pedi, você é o primeiro que manda eu descer, todo mundo subiu".