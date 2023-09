Record finalmente acerta em estratégia de A Fazenda 15, diz Dieguinho

A Record inovou ao divulgar os nomes que comporão o elenco de A Fazenda 2023 dias antes da estreia —marcada para próxima terã (19). Tradicionalmente, a emissora mantinha o suspense em torno da identidade dos peões até a data de lançamento.

Na avaliação de Dieguinho Schueng, apresentador de Splash Show, a mudança de estratégia do canal foi correta. "Neste ano, eles apostaram em deixar o público saber o nome dos participantes antes da estreia oficial. Sabem que isso vai impulsionar as redes sociais a falar mais desses nomes. São nomes fortes, e eles têm ciência disso."

Dieguinho diz acreditar que a divulgação antecipada fez crescer a expectativa pela volta do reality. "Ao deixar o público falar [sobre o elenco] o final de semana inteiro, você aumenta o buzz da estreia. É a primeira vez, na minha opinião, que a Record acaba sendo inteligente no lançamento de uma temporada de A Fazenda."

Ele lembrou que, até pouco tempo, o canal fazia o impossível para manter os participantes em sigilo até o lançamento. "Em todos os outros anos, havia uma briga gigantesca — 'não pode vazar nome, não pode soltar nome'... Mas isso faz parte da campanha de divulgação, e isso já ficou claro, por 'a' mais 'b', há anos."

Dieguinho enxerga um hype maior na estreia da nova edição de A Fazenda que o visto no BBB 23, em janeiro. "A gente está com a expectativa muito maior para a estreia de A Fazenda do que [esteve] pela estreia do Big Brother, reality no qual tivemos um monte de famosos desconhecidos."

Rachel Sheherazade enterra carreira de jornalista ao entrar em A Fazenda 15

Rachel Sheherazade, 50, causou surpresa entre seus admiradores ao ser anunciada como uma das participantes da nova temporada de A Fazenda. Leão Lobo diz acreditar que, ao entrar no reality, ela arrisca enterrar a própria carreira jornalística.

"O que leva Rachel Sheherazade à Fazenda? Porque é uma coisa super de risco, de encerrar carreira. Como é que você vai respeitar uma jornalista dando informações após ter participado disso? É uma coisa jocosa, tira a credibilidade", apontou ele, no Splash Show.

O programa Splash Show é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 13h, no canal de Splash no YouTube e na home do UOL, com as principais notícias do dia e comentários. Assista à íntegra: