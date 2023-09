Rebelde sem causa, Merreca vira hater obcecado e chato em 'Fuzuê'

Ai, paciência tem limite, né?! O desenvolvimento de Merreca (Ruan Aguiar) até o momento se tornou uma das coisas mais sem pé e cabeça de "Fuzuê". Não faz sentido toda a rebeldia do bad boy, especialmente na forma como ele trata Luna (Giovana Cordeiro) na novela da Globo.

Apesar de ter crescido com a protagonista, Jefinho (Micael Borges) e Soraya (Heslaine Vieira), Merreca foi o único que caiu na vida de bandidagem. Não vou entrar no mérito do porquê ele caiu nessa enrascada, mas toda a agressividade com Luna não dá para ser justificada.

No capítulo desta sexta-feira (15), o personagem estando preso conseguiu atacar a designer de biojoias só porque ela foi questioná-lo a respeito de uma carta de Maria Navalha (Olívia Araújo). Posteriormente, Merreca foi um pouco humanizado ao exibirem um flashback dele com a mãe de Luna.