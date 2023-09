Sheherazade recusou convite para A Fazenda antes de topar: 'Surpreendida'

Rachel Sheherazade, 50, foi uma das primeiras participantes confirmadas de A Fazenda 15. Mas a jornalista pensou em ficar de fora do reality rural da Record.

Segundo Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de reality shows da Record, a famosa negou o convite inicialmente. Porém, logo depois, mudou de ideia. "A gente teve essa ideia de chamá-la. Sempre chamamos várias pessoas que a achamos que não vão topar, mas pensamos: 'Não custa nada, né?' E uma delas foi Sheherazade, que é muito polêmica e estava sem emissora", explicou, em entrevista coletiva.

Dias depois, no entanto, a jornalista retomou a conversa ao ter mudado de ideia. "Passaram-se alguns dias, e ela ligou de volta e falou: 'Olha, eu pensei melhor, vocês ainda querem? Eu acho que vai ser bom para mim, sim", recorda o diretor.

Depois dessa mudança de postura, Rachel Sheherazade foi a primeira a assinar o contrato para participar do reality. "Essa não vazou mesmo", comemorou Carelli.

Rachel Sheherazade em A Fazenda 15

A jornalista celebrou a participação: "Fui surpreendida com um convite da Record para participar do melhor reality show da televisão brasileira que é A Fazenda. E não é qualquer Fazenda, é A Fazenda 15, que celebra os 70 anos da Record, e eu estou muito honrada em ser uma das participantes."

Adiantou que não será planta: "Espero que seja uma das experiências mais incríveis da minha vida, vou conviver muito bem com os peões, sem ser uma planta. Claro, quando a gente entra no jogo tudo o que a gente mais quer é ganhar, mas eu quero ser merecedora desse prêmio de R$ 1,5 milhão. Vou me empenhar, mostrar o melhor de mim, da minha personalidade, do meu caráter."

Sheherazade acumula uma série de polêmicas em sua trajetória profissional em frente às câmeras. Na emissora de Silvio Santos, já defendeu a ação de "justiceiros" que agrediram um adolescente a pauladas e o prenderam nu a um poste em 2014, e levou uma "bronca" do patrão durante o Troféu Imprensa em 2017. Nas redes sociais, bateu boca com Luciano Hang, dono da Havan, e até mesmo moveu uma ação contra o SBT após ser demitida.