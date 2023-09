Quem é irmã de Cristiano Ronaldo vista tietando Luan Santana?

Em 2005, ela se lançou como cantora, e usou na ocasião o nome artístico Ronalda, em referência ao irmão. Segundo ela, música é uma paixão de vida. "Não sei se no momento eu gostaria de fazer a estrada que um artista precisa fazer. Eu gosto da parte final, se eu tiver que fazer show, a ausência da minha família e abdicar de momentos de família desse processo eu não gosto", dissse em entrevista para o site O Município.

Katia migrou para o Brasil há cerca de seis anos, e fixou residência em Gramado (RS). Já foi dona de um restaurante na cidade e, atualmente, se identifica como empreendedora.

Já acusada de viver às custas do irmão, ela rebateu nas redes sociais no início do ano: "Fico pasma porque as pessoas preocupam-se por, supostamente, eu viver às custas do meu irmão, como se isso fosse crime. Se ele não ajudasse a família seria um mal agradecido, um ingrato, se ajuda, a gente não presta, vive às custas dele, não faz nada da vida."

Segundo Katia, ela quer ser vista como mais do que a irmã de Cristiano Ronaldo: "Kátia Aveiro é uma mãe, uma filha, uma amiga, uma mulher, uma irmã. Eu estou falando da Kátia, mas na verdade é uma voz para quem se identifica um pouco a minha história, eu não sou só a irmã do Cristiano Ronaldo. Existe a Kátia já madura, não é? Mãe de três filhos e que tem sim o direito de fazer coisas novas."