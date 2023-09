A Fazenda 2023: que dia começa o reality rural da Record?

Após a lista oficial com os 18 confinados de A Fazenda 2023 ser confirmada, a contagem regressiva para a estreia do reality rural da Record começou. Outros 4 ainda serão anunciados na próxima semana.

Afinal, quando é a estreia?

Terça-feira: O reality estreia oficialmente na Record no dia 19. Conforme a programação divulgada, neste dia os telespectadores acompanharão as entradas dos peões na sede, em Itapecerica da Serra, e saberão como eles se relacionam nas primeiras horas do jogo.

E mais

Segunda-feira: Um dia antes vai rolar a pré-estreia do programa. Neste dia, o público vai conhecer os dez famosos escolhidos para o Paiol. Todos eles estarão presentes para conversar com Adriane Galisteu e, na mesma noite, será aberta a votação para que o público comece a votar para escolher os 4 que irão disputar o prêmio milionário.