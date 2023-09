Murilo Rosa fala pela 1ª vez sobre morte do pai: 'Tinha medo desse momento'

Eu não perderei você nunca, você estará comigo pra sempre. Você é o melhor pai do mundo e que benção ter sido educado e criado por você. Que alegria a minha conviver com alguém tão carismático, tão bondoso, tão figura e tão especial. Que parceria exemplar nós temos. Quantas celebrações tivemos juntos, pai, que único. Um exemplo de como tem que ser um pai e um filho. Murilo Rosa

Nos comentários, Murilo recebeu apoio de famosos e anônimos. Artistas como Fernanda Rodrigues, Nicolas Prattes, Zélia Duncan e Marcelo Serrado registraram apoio ao ator.

A causa da morte de Odair não foi revelada.

Uma nota de homenagem a Odair foi publicada, no dia 13 de setembro, pela Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF). A nota da OAB destaca que Odair Rosa foi um "advogado pioneiro" no Distrito Federal.

Confira a homenagem completa do ator: