Motorista que atropelou Kayky leva carro para o conserto após vaquinha

A comoção do público com o caso, no entanto, fez com que a meta fosse superada em quase seis vezes. Diones informou que vai doar parte do dinheiro.

O que aconteceu?

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada de 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de Bruno de Luca, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, ele foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e a filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D'Or.

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva prestou depoimento e, no mesmo dia, se prontificou a fazer o exame para detectar álcool, substância tóxica ou entorpecente no organismo. O resultado foi negativo.