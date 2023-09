Mel Maia mostra resultado de musculação em foto de biquíni no espelho

Mel Maia mostra 'projeto verão' Imagem: Reprodução/Instagram

Mel Maia, que é focada na academia, costuma compartilhar sua rotina de treinos, e, recentemente, postou uma foto em que aparecia exausta após terminar de malhar e fazer aula de boxe.

Em um clique, ela posou suada em frente ao espelho e, na sequência, jogada no chão da academia, ainda com as luvas de boxe na mão. "O estado da gata", escreveu.

Fim de namoro

No final de agosto, o namoro da estrela com MC Daniel chegou ao fim.

Mel e Daniel começaram a namorar em outubro de 2022. Essa é a segunda vez que o casal pop termina: a primeira foi em junho, mas no mês seguinte eles voltaram. Na época, o funkeiro pediu desculpas para a atriz pela exposição.