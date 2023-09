Maíra Cardi lembra treta e diz que Primo Rico deixou milhões para ex

Maíra e Thiago ficaram noivos com dois meses de relacionamento durante uma viagem a Israel. Camila mandou uma indireta na ocasião: "Belo casal formam The e Mônio", escreveu. O "The", do inglês, tem som de "de", em português, ou seja, "casal demônio".

Maíra sempre negou qualquer traição enquanto Thiago ainda era comprometido. "Se eu tivesse começado uma relação com ele com traição, eu estaria trocando banana por banana. Não faz o menor sentido para nossa vida, para os nossos princípios", disse em entrevista ao podcast PodCats.

Camila voltou a ironizar a nova relação do ex depois. A empresária tuitou que participou do programa "Separa Você", em alusão ao projeto de Maíra.

Maíra rebateu, dizendo que Camila ganhou R$ 22 milhões de Thiago "sem fazer nada da vida".