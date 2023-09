Tiago Leifert lamenta não saber antes do câncer enfrentado pela filha

Tiago Leifert falou sobre o tratamento de câncer que sua filha Lua tem enfrentando. Ele deu uma entrevista ao Domingo Espetacular (Record) e o conteúdo será veiculado na noite de amanhã.

Se eu soubesse do retinoblastoma, se eu tivesse as informações, se eu soubesse do negócio do reflexo branco no olho, teria levado a Lua pelo menos três meses antes ao médico, porque eu vi o reflexo branco, mas não sabia o que era.

Tiago Leifert

O jornalista falou dos cuidados com a filha, diagnosticada há dois anos com um câncer raro nos olhos, o retinoblastoma.