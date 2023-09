Leifert diz que virou moda expor intimidade e uso de vibrador: 'Tá maluco'

Em relação a postar sua rotina de casado nas redes sociais, Leifert também contou que prefere divulgar o menos possível, porque "quanto mais a pessoa posta, menos real é a chance de dar certo".

"A felicidade do casal é inversamente proporcional à quantidade de posts. Começou a postar muito, vai dar ruim. Pelo comportamento dos amigos no stories, eu sei quem separou. Estou casado há 11 anos e estamos juntos há 13. As pessoas sabem pouquíssimo da nossa vida", contou.

"Não adianta postar foto no banheiro, na intimidade e quando acontecer algo, pedir privacidade. Você mesmo não preservou sua intimidade. Não adianta pedir. Eu preservei a minha a vida toda, então as pessoas pensaram nisso", completou.