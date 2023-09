Larissa Manoela usa scarpin de briga com os pais em festa

Nesta semana, Larissa Manoela apareceu fazendo alusão à treta familiar em uma campanha de publicidade da rede de fast food Burger King. No comercial, a atriz anuncia a nova oferta da marca, o retorno do King em Dobro — dois hambúrgueres por R$ 25 — antes de dizer que não vai dividir os seus dois sanduíches com ninguém, porque comprou com o próprio dinheiro.

Entenda treta familiar:

A relação entre Larissa Manoela e os pais começou a se desgastar nos últimos três anos. As divergências ficaram evidentes quando a atriz e a mãe começaram a bater de frente sobre decisões que afetavam a carreira e a vida pessoal de Larissa.

A artista passou a não querer mais que a mãe desse a última palavra em decisões. Diante dos conflitos, ela acabou abrindo uma empresa e passou a gerenciar a própria carreira.