Joe Jonas e Sophie Turner podem brigar feio por guarda das filhas, diz site

Sophie Turner, 27, e Joe Jonas, 34, anunciaram recentemente o divórcio. O ex-casal, que está no centro de uma série de boatos sobre os motivos do rompimento, pode enfrentar uma briga feia na Justiça pela guarda das filhas. Os dois são pais de duas meninas, uma de 3 anos e outra de 1.

"É a mesma velha história de Hollywood, em que o casal anuncia que quer resolver as coisas de forma amigável. Mas Joe já gastou uma grana com um grande advogado de família, e as crianças são o único grande problema. Acho que é o caso de as ações falarem mais alto que palavras", disse uma fonte ao site RadarOnline.

Conforme as fontes, os dois fizeram um acordo pré-nupcial sólido antes do matrimônio, o que daria conta das questões financeiras. No entanto, a disputa toca em um ponto sensível no que tange à guarda das meninas. O cantor teria contratado o advogado Thomas Sasser, que representou Tiger Woods no divórcio da modelo sueca Elin Nordegren.