Jão rebate crítica sobre beijar homem e mulher: 'Questionam Gusttavo Lima?'

O cantor recebeu apoio nos comentários. "Fale mesmo. A bissexualidade é uma orientação sexual tão válida quanto qualquer outra", escreveu um fã.

"Você é gigante! As pessoas que são otárias de tentar usar seu trabalho e sua sexualidade contra você", apontou um perfil dedicado ao cantor.

Clipe

Jão lançou na tarde da última quinta (14) o clipe da música "Me Lambe". O vídeo conta com a participação do ator João Guilherme.

Vestido de gato, o ator lambe o rosto do cantor, bem próximo à boca, no fim do clipe. Gravado no Centro de São Paulo, o vídeo mostra os dois em um "mundo felino", onde Jão é o único humano, até que ele vê em um bar João Guilherme vestido de gato e corre atrás dele pelas ruas.

"Me Lambe" é a música de Jão mais ouvida no momento. A canção conta com quase nove milhões de reproduções na plataforma de áudio Spotify. A letra fala sobre um relacionamento que acabou.