Guta Stresser desabafa sobre preconceitos após descobrir esclerose múltipla

Guta Stresser falou sobre os altos e baixos de sua vida: as dificuldades financeiras, a perda da casa própria, a luta contra a esclerose múltipla e a reinvenção no trabalho. Ela deu entrevista ao Domingo Espetacular (Record), que vai ao ar amanhã.

Aos 51 anos, a atriz explica que o tratamento tem sido bem-sucedido. "O medicamento que uso fez efeito. As lesões que eu tinha não aumentaram e não apareceram novas".

Apesar de a doença estar controlada, ela explica que encara barreiras pra se recolocar no mercado. "Existe preconceito, sim. A pior coisa para quem tem esclerose múltipla, é parar de trabalhar. Que bom seria se os contratantes não tivessem essa visão de que contratar alguém com esclerose múltipla pode vir a prejudicar o bom andamento do trabalho."