Novo Pipoca da Ivete muda tudo para reconquistar os domingos da Globo

O novo Pipoca da Ivete investe mais em shows musicais. Anitta é a atração da estreia, que ainda conta com os convidados Clara Moneke e José Loreto, recém-saídos da novela "Vai na Fé". Já Thiaguinho participa do quadro Sobe no Trio, que tira Ivete dos estúdios da Globo e leva diretamente para um trio no circuito Barra-Ondina, clássico do Carnaval, para um bate-papo com música.

Ivete Sangalo e Thiaguinho gravaram em Salvador, na Bahia, para o dominical da Globo Imagem: Globo/Heder Nunez

Por falar em estúdio, o programa ganhou novo cenário e permite mais interação com o público, garante Ivete. Em um dos quadros, inclusive, ela ouve a plateia — e o público de casa por meio de vídeos no telão — para dar conselhos sobre situações amorosas. No Pipoca do Amor, Ivete ativa o modo sincerão sem papas na língua. É quase um Divã do Faustão, lembra? No entanto, é focado em questões amorosas, quase sempre embaraçosas.

José Loreto, Clara Moneke e Anitta são os primeiros convidados do Pipoca da Ivete 2023 Imagem: Fabio Rocha/Globo

Pressão por audiência?

A primeira temporada do programa foi um sucesso comercial, mas não correspondeu às expectativas da emissora em relação à audiência. O Pipoca da Ivete chegou a perder mais de 20% do público ao longo da exibição dos 11 episódios em 2022. E viu Celso Portiolli se aproximar e ficar na cola da Globo com o Domingo Legal (SBT).