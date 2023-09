Gil do Vigor é obrigado a adiar viagem aos EUA e se revolta: 'É injusto'

Gil do Vigor, 32, desabafou em seu perfil no X (antigo Twitter) no fim da tarde da última sexta-feira (15), após não conseguir visto para viajar com seus sobrinhos.

"Eu querendo levar meus sobrinhos para Disney e não consigo porque negaram os vistos de dois deles! Isso é tão injusto. Os bichinhos estão tristes demais!", começou o influenciador.

Gil classificou a situação como injusta. "E o pior é que eu tenho dinheiro, graças a Deus, e eu amo meus sobrinhos. Tudo que eu quero é poder dar uma experiência boa pra eles."