Choro, depressão, brigas, ego inflado: o outro lado dos programas de humor

De acordo com a Folha de S.Paulo, os atores teriam pedido a demissão do ex-BBB André Gabeh do time de escritores. "A implicância ou perseguição, por parte do elenco, com o autor, não é de hoje", diz trecho do texto publicado pelo jornal.

Os roteiristas avaliam que "atualmente a atmosfera de trabalho é de apreensão e medo", pois os roteiros recebem diversas críticas infundadas e abstratas". De acordo com os profissionais, as críticas "dizem respeito, na maior parte dos casos, aos gostos pessoais e não à técnica".

Essa não é a primeira vez que o humorístico se vê envolvido em uma polêmica. Em 2019, de acordo com o colunista Leo Dias, Samantha Schmütz e Marcus Majella protagonizaram uma briga nos bastidores. Majella teria, inclusive, jogado um objeto na direção de Samantha e quase a acertado.

Já o jornal Extra publicou que a briga teria começado após uma provocação da atriz e que os dois teriam saído no tapa. À época, no entanto, eles negaram qualquer tipo de agressão física.

O humorista Paulo Gustavo, que morreu em 2021, teria se cansado do ritmo do Vai que Cola. Em 2016, de acordo com o site Notícias da TV, o artista teria chegado atrasado em algumas gravações do programa. Além disso, ele teria dito, "em tom de deboche", que não aguentava mais o programa.

À época, a assessoria de imprensa do comediante negou o comportamento. "É amigo de todos os atores do elenco do Vai que Cola, tem uma ótima relação com toda a equipe e não procedem os atrasos e a cara fechada [nas gravações]."