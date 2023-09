Deolane diz que mãe e irmã foram 'convidadíssimas' para A Fazenda 2023

Deolane Bezerra, 35, disse que sua irmã, Dayanne Bezerra, e sua mãe, Solange Bezerra, foram convidadas para o elenco de A Fazenda 15 (Record). O programa estreia na próxima terça-feira (19).

A advogada, que integrou o elenco da temporada 2022 do reality rural, fez a afirmação em uma publicação feita no Instagram de Leo Dias.

A publicação falava sobre uma lista de motivos que Dayanne teria dado para não fazer parte do programa. Em um dos comentários, um seguidor afirmou que ela não entraria "primeiro: porque não foi convidada".

Deolane, então, respondeu ao comentário e disse que a irmã e a mãe receberam convites. "Convidadíssima, não só ela [irmã], como minha mãe também".

Durante a coletiva de imprensa do lançamento da temporada, o diretor Rodrigo Carelli falou a respeito das novas medidas de segurança do programa. Ano passado, Dayanne e Danielle, a outra irmã de Deolane, foram até a sede do programa exigir a retirada da então peoa da competição na reta final do programa.

Nos Stories, Dayanne ironizou a fala de Carelli. "Gente, deixa eu dar só uma dica para o Carelli, que ele disse que criou uma barreira de segurança para as irmãs da Deolane não conseguirem invadir, tem as fazendas vizinhas, ele não pode comprar a rua, é crime, tá, fechar via pública. Se vocês quiserem invadir, me perguntem como, eu ajudo vocês. Tchau, Carelli.. terror do Carelli, Dayanne Bezerra".